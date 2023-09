Pescara Basket: passi avanti nella seconda amichevole stagionale contro l'Aquila

La Pescara Basket ha giocato all'Aquila la sua seconda amichevole prima del campionato di serie B interregionale, perdendo 83-61.

Gara nervosa e condotta con grande aggressività dai padroni di casa. Gli ospiti hanno trovato subito delle difficoltà, mentre in attacco il gioco non era fluido. È stata la prima amichevole ufficiale per Matera (assente la scorsa volta per febbre) e la prima anche per l'esterno Rubin Stefanov. C’è tanto da lavorare per affilare gli ingranaggi del gioco offensivo, ma va sottolineata una buona reazione dell'organico nel terzo e quarto tempo di gioco. Un cantiere aperto, dunque, per lo staff che vede un gruppo totalmente nuovo che deve ancora trovare gli equilibri e le sue certezze. I biancazzurri torneranno di nuovo in campo per la terza amichevole stagionale mercoledì 20 settembre contro la Pallacanestro Chieti. Appuntamento alle ore 18 al Palatricalle.

Queste le dichiarazioni di coach Luca Cinquegrana: "Continuiamo ad allenarci per migliorare la sinergia all'interno del gruppo. Abbiamo bisogno di tempo, lavoro in palestra e di tanta pazienza per prendere fiducia tra di noi. Sicuramente L'Aquila essendo, lo stesso gruppo dello scorso anno, è già ad un buon punto di coesione e questo le ha permesso di poter giocare con più brillantezza. A prescindere dal risultato c'è stata una buona reazione durante il corso della gara da parte di qualche elemento, e questo ci fa ben sperare per i prossimi impegni. Ci aspetta una settimana molto impegnativa con le amichevoli a Chieti e a Roseto. Dovremo fare a meno di Matera per il colpo subito durante l'amichevole, e il fatto di non potersi allenare insieme per diversi motivi ci ha spesso condizionato".