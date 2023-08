La Pescara Basket piazza il colpo mercato: Preso Dusan Ranitovic

La Pescara Basket chiude il mercato col botto annunciando l'acquisto del serbo Dusan Ranitovic.

Il giocatore, nato a Lazarevac nel 1995, è alto 204 centimetri per 95 kg ed è un'ala grande che può giocare anche da ala piccola. Dusan è arrivato in Italia nel 2014, all'Unibasket Lanciano proveniente dal Partizan Belgrado, grazie a coach Milan Mandaric. Nel giro delle nazionali giovanili serbe, Ranitovic è stato sempre tra i migliori nella classifica dei marcatori e dei rimbalzisti nelle serie C Gold di Abruzzo, Marche, Campania e Puglia. Ha nel suo palmares anche il trofeo MVP del prestigioso torneo dei Giardini Margherita di Bologna.

“Sono molto contento di esordire finalmente in Serie B grazie alle nuove regole sugli stranieri, specialmente a Pescara che sento come casa in virtù della stretta collaborazione con il mio club dell’Unibasket Lanciano - afferma Ranitovic - Voglio portare il Pescara Basket più in alto possibile e, anche se siamo una squadra giovanissima, penso che abbiamo il pacchetto lunghi più forte del girone con me, Capitanelli, Kadjividi, Kamate e Cisse. Sono sicuro che ci toglieremo tante belle soddisfazioni e io darò il massimo per dimostrare di essere pronto per arrivare alle più alte categorie”.