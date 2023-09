Pescara basket: ultima amichevole pre campionato

Ultima amichevole pre-campionato per la Pescara Basket che, alle ore 19.30, incontrerà la Magic Chieti a Piano Vincolato. Sarà un test importante per i biancazzurri di coach Cinquegrana contro una squadra che quest'anno disputerà la Serie C unica.

Il patron della Pescara Basket, Luca Di Censo, dichiara:

"abbiamo visto dei segnali importanti da parte della squadra nei vari match amichevoli giocati in queste ultime settimane. Domani sarà senza dubbio un altro step fondamentale per noi, in attesa della prima di campionato che ci vedrà impegnati il 1° ottobre".