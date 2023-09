Il Pescara basket di scena a Roseto per testare la crescita in vista dell'inizio del campionato

Si terrà sabato 23 settembre a Roseto degli Abruzzi la penultima amichevole pre campionato del Pescara Basket, che questa volta affronterà il Roseto 20.20.

Fischio d'inizio alle ore 16. Per coach Luca Cinquegrana sarà ancora una volta l'occasione di testare la sua squadra in vista dell'imminente partenza del torneo di Serie B interregionale.

Il patron Luca Di Censo esprime soddisfazione sottolineando che:

"Il Roseto 20.20 ha allestito un ottimo roster per la categoria, e parliamo inoltre di un team dove giocano due nostri ex: Federico Lestini e Domenico Fasciocco. Sarà sicuramente una grande serata di sport, in attesa del nostro debutto in campionato il prossimo 1° ottobre".

L'ultima amichevole in assoluto per i biancazzurri è invece prevista mercoledì 27 settembre a Chieti contro la Magic Chieti. Fischio d’inizio alle ore 20,30.