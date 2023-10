Il Pescara basket batte il Cab Stamura e conquista i primi due punti stagionali

Due punti importanti in casa: il modo migliore per partire con il piede giusto. Prima vittoria stagionale per la Pescara Basket, conseguita oltretutto tra le mura amiche. Nella partita giocata ieri sera al palazzetto di Orsogna, e nettamente dominata dai ragazzi di coach Cinquegrana, il risultato finale è stato di 91-75, con i biancazzurri che in più occasioni sono andati sopra anche di 22 punti. Primo quarto: 24-20. Secondo quarto: 45-34. Terzo quarto: 67-54. Quarto quarto: 91-75.

Non c'è stata storia, insomma, con la Pescara Basket che ha chiuso ogni quarto sempre avanti rispetto ai suoi avversari. Il divario si è di volta in volta allargato. La prestazione messa in campo da capitan Capitanelli e soci è stata straordinaria e Ancona non ha potuto fare altro che soccombere, nonostante le buone giocate soprattutto di Piccionne. Per quanto riguarda i nostri talenti, Ranitovic ha fatto il suo mettendo a segno parecchi canestri e facendo la differenza nel pitturato, mentre Del Prete si è più volte esaltato da 3. Da non dimenticare, ovviamente, la classe di Stefanov. In generale, gli atleti hanno dato tutti il loro contributo per il risultato finale, e non ce n'è stato più per nessuno: il Pescara ha dilagato e Ancona, nonostante un piccolo scatto di orgoglio negli ultimi minuti, non è riuscita a colmare lo svantaggio.

Ovviamente soddisfatto coach Luca Cinquegrana: "Siamo contenti di aver vinto contro una squadra che era partita fortissimo all'inizio del campionato anche con l'under 19, battendo il Roseto 20.20 in casa e facendo bene anche nelle amichevoli. Contro di loro abbiamo sfoderato un grande ritmo: nei primi due quarti abbiamo giocato bene e poi siamo riusciti a contenere le loro transizioni. Ci fa piacere per la società, che fa tanti sacrifici per farci andare avanti, per le persone che sono venute a trovarci ieri sera e per i ragazzi che si applicano tanto allenandosi tutti i giorni".

In tal senso, coach Cinquegrana ribadisce: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, che si stanno spendendo senza risparmio. Bravi anche coloro che non hanno giocato perché non convocati: quando si vince vincono tutti, quando si perde perdono tutti. Ecco, aver vinto questa partita è stato un bel regalo per tutti".

PESCARA BK. 2.0-STAMURA ANCONA 91-75 (24-20, 45-34, 67-54)

PESCARA BK: Matera 8, Stefanovo 20, Ranitovic 22, La Torre n.e., Del Prete 17, Capitanelli 9, Serrapica, Kadjvidi 3, Kamate 4, Cicchetti 2, Cissè 4, Di Battista 2. All.Cinquegrana

STAMURA AN: Kumer 3, Zanotto 11, Diop 1, Filippetti 3, Piccionne 21, Tamboura 3, Bora, D’Agnano 15, Barletta 3, Gallo 7, Paoletti 7, Balducci n.e. All.Petitto

Arbitri: Sperandini e Corradini