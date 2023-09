Una buona Pescara basket batte Chieti in amichevole nell'ultimo test di preseason

L'amichevole disputata ieri pomeriggio a Chieti tra Magic Basket e Pescara Basket.

Dunque la Pescara Basket ha vinto l'ultimo test pre campionato, approfittandone anche per sperimentare: la squadra, infatti, è scesa in campo con l'under 19 Unibasket che inizierà il campionato il prossimo 2 ottobre in casa contro Colleferro. Molti gli indisponibili nella Magic Chieti, che ha dovuto rinunciare a Gianloreto e ai due stranieri del suo organico.

Ora i biancazzurri si concentrano per la gara a Civitanova in programma domenica 1° ottobre per la prima di campionato in Serie B interregionale.

Questo il commento di coach Luca Cinquegrana:

"Abbiamo utilizzato questa amichevole per dare spazio soprattutto a chi in questo momento aveva giocato meno e per testare gli equilibri della formazione U19 che prenderà il via lunedì prossimo in casa contro Colleferro. I ragazzi crescono giorno dopo giorno, anche se siamo consapevoli che la strada è molto lunga ma c'è tanta voglia da parte di tutti per dare il proprio contributo alla causa. Domani torniamo in palestra e continuiamo a prepararci per il duplice esordio tra domenica a Civitanova con la B e lunedì in casa con l'U19".