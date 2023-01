Serie B: Il Pescara basket ospita Bisceglie per aprire il girone di ritorno

Il girone di ritorno del Campionato di Serie B per il Pescara basket inizia ospitando i Lions Bisceglie. La formazione pugliese, allenata da Luciano Nunzi, ha chiuso il girone d'andata con 18 punti, 9 vittorie e 6 sconfitte, in piena lotta per conquistare uno dei primi quattro posti per poter partecipare al prossimo campionato di B1.

Il roster è rimasto quello dell'andata con in cabina di regia il giovane Gabriel Dron, classe 2002, che viaggia con 12 punti di media e 3 assist a partita. In posizione di guardia il loro miglior marcatore: Filiberto Dri, veterano della categoria con 14 punti di media ed anche il giocatore più utilizzato in campo, con oltre 33 minuti a partita. In posizione di ala piccola Raphael Chiti. L'ala grande è Matteo Bini, che segna oltre 10 punti a partita ed è molto pericoloso sia dalla lunga distanza sia quando utilizza il palleggio per attaccare il proprio avversario. Il centro è Marcelo Dip, altro veterano della categoria. Un vero e proprio totem molto efficace vicino a canestro dentro il pitturato.

Dalla panchina, con molti minuti di qualità, entra Stefano Borsato. Ha calcato parquet anche di categoria superiore ed è uno dei terminali offensivi della squadra di coach Nunzi.Il cambio degli esterni è Armando Verazzo, classe 2002, giocatore di molto atletismo che mette a disposizione della squadra soprattutto in fase difensiva. Davide Vavoli (classe 2001) è il cambio delle ali, può giocare sia da 3 che da 4 con un buon tiro da 3 punti. Il cambio del lungo è Marco Pieri classe 2002.

Per Pescara parte il secondo tempo di un racconto in cui gioie e difficoltà, amarezze ed entusiasmo si avvicendano giorno per giorno tra i migliori campi d’Italia.

Appuntamento domenica 22 gennaio, palla a due alle 18.00.