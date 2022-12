Serie B: Pesante sconfitta per il Pescara basket travolta dal CJ basket Taranto

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Netta sconfitta per il Pescara basket che, davanti ai suoi tifosi, viene travolto dal CJ basket Taranto al termine di una gara in equilibrio solo per i primi dieci minuti.

Dal secondo quarto infatti, gli ospiti hanno preso il controllo della gara e non l'hanno più lasciato fino al +27 finale. Una brutta sconfitta per Pescara tanto nel punteggio quanto nel gioco.

Pescara Bk 2.0 - CJ Basket Taranto 47-74 (15-17, 8-21, 14-14, 10-22)

Pescara Bk 2.0: Constantin Maralossou 11 (1/3, 2/8), Andrea Grosso 10 (2/7, 1/4), Leonardo Del sole 9 (2/10, 1/4), Domenico Fasciocco 8 (1/1, 2/8), Loris Masciopinto 5 (1/4, 1/3), Andrea Capitanelli 4 (2/7, 0/5), Baye Modo seye 0 (0/0, 0/0), Manolo Perella 0 (0/0, 0/1), Seraphin Kadijvidi boussoukna 0 (0/0, 0/0), Alberto Del prete 0 (0/0, 0/0), Robert marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0), Davide Pucci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Andrea Grosso 9) - Assist: 7 (Andrea Grosso, Andrea Capitanelli 3)

CJ Basket Taranto: Diego Corral 18 (6/10, 1/4), Francesco Villa 12 (1/3, 3/7), Enzo damian Cena 11 (5/7, 0/3), Santiago Bruno 11 (4/8, 1/5), Luca Sampieri 9 (3/3, 1/1), Gianmarco Conte 7 (2/6, 1/4), Marcello Piccoli 6 (3/5, 0/4), Francesco D'agnano 0 (0/0, 0/1), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 9 - Rimbalzi: 42 9 + 33 (Francesco Villa, Santiago Bruno 9) - Assist: 13 (Diego Corral, Santiago Bruno 3)