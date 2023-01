Serie B: Il Pescara basket chiude il girone di andata sul campo della Virtus Pozzuoli

Nell'ultima giornata del girone di andata il Pescara Basket sarà impegnato sul campo di Pozzuoli.

La squadra campana attualmente non vanta nessuna vittoria in Campionato ed è stata allestita in gran parte con ragazzi alla prima esperienza in serie B, trainati dai Senior Cucco, Sirakov e Thiam che conoscono bene questo campionato. L'allenatore è Alessandro Tagliaferri che è subentrato a coach Valerio Spinelli esonerato qualche giornata fa dalla società.

In cabina di regia c'è Cucco Marco, classe ’94, che l'anno scorso è stato nella formazione di Teramo; giocatore con buona esperienza tutta a disposizione della squadra, con assist per i lunghi e per mettere in ritmo il bomber della squadra Sirakov Georgi.

Georgi è un classe ’92, super esperto della categoria e con diverse soluzioni nel proprio bagaglio tecnico, sia con il tiro dalla lunga distanza che utilizzando il palleggio per attaccare il canestro. Ala piccola Greggi Daniele (2003) al primo anno da protagonista in un campionato di serie B. Cresciuto nelle giovanili della HSC Roma con la quale ha giocato diverse finali nazionali è un giocatore molto atletico, prende poca iniziativa ma si sa far trovare pronto sui vantaggi creati dai compagni di squadra. Nel post di numero 4 Mehmedoviq Fatih, miglior marcatore della squadra con 11,7 punti a partita e cresciuto nel vivaio della società di Pozzuoli, con capacità di giocare sia spalle che fronte a canestro e nonostante sia dx preferisce attaccare il canestro spesso con la mano sinistra.

Sotto canestro Thiam Iba Koite, che ha giocato nella passata stagione in Abruzzo, a Giulianova. Giocatore che fa dell'atletismo la sua arma migliore. Dalla panchina subentrano Spinelli Francesco, anch'egli cresciuto nel vivaio della società, Mutombo Kolombo, arrivato a stagione in corso, e Tamani Georges, cambio dei lunghi.

Pescara è pronta a chiudere quest’ultima giornata di andata raccogliendo i frutti di un impegno costante e di un gran lavoro tecnico tattico svolto quotidianamente in palestra; motivata, determinata verso un successo che attende da un po’, insieme con la sua città, presente e vicina in ogni momento.