Pescara Basket: Alberto Del Prete resta in biancazzurro

Continua a prendere forma il roster della Pescara Basket. Alberto Del Prete continuerà a giocare nella Pescara Basket anche durante la stagione sportiva 2023-2024.

Queste le dichiarazioni dell'atleta: "Sono molto felice di continuare il percorso con Pescara, l'anno scorso sono riuscito a fare bene in B togliendomi piccole soddisfazioni personali e di squadra ma quest'anno punterò a fare ancora meglio. Parlando della squadra, è un organico molto giovane ma con tanto potenziale. Con l'allenamento e tanta voglia di fare riusciremo a fare bene e toglierci soddisfazioni, magari arrivare tra le prime 8 per i playoff. In ultimo sono contento di aver ritrovato due conferme come Capitanelli e coach Cinquegrana: è ormai da diversi anni che lavoriamo insieme. Ci vediamo presto al palazzo!".

Soddisfazione è stata espressa anche dal patron Luca Di Censo, che aggiunge: "Alberto è uno dei maggiori talenti 2004 d’Abruzzo. Siamo pertanto molto contenti che la guardia pescarese resti con noi anche per la stagione 2023/2024".