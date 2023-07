Il Pescara Basket saluta Loris Mascipinto che si accasa alla Chieti Basket

La Pescara Basket saluta e ringrazia Loris Masciopinto che lascia i colori biancazzurri per accasarsi alla Chieti Basket 1974.

La guardia-ala 2000, 195 cm, ha cominciato con l'under 14 del Pescara Basket, facendo poi tutti i campionati giovanili e arrivando anche a disputare la Serie D, la C Silver, la C Gold e, nell'ultimo anno, la Serie B.

Il patron della Pescara Basket Luca Di Censo fa un grosso in bocca al lupo a Masciopinto, giocatore praticamente cresciuto con la nostra casacca, e gli augura tutto il meglio per il suo futuro e la sua vita, professionale e non.