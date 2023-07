Pescara Basket: Leonardo Del Sole saluta l'Abruzzo e si accasa alla NPC Rieti

Continuano i movimenti nel roster della Pescara Basket. A salutare la squadra abruzzese è Leonardo Del Sole.

Leonardo saluta la Pescara Basket. Il giocatore ha firmato per la NPC Rieti, squadra che milita nella serie B Nazionale.

Il patron Luca Di Censo dichiara: "Leonardo è un giocatore molto forte, uno dei migliori talenti della nostra famiglia, che ha sempre dimostrato grande impegno e grande attaccamento alla maglia. Pertanto lo salutiamo e lo ringraziamo per questi anni trascorsi con noi e per il contributo che ha dato alla causa biancazzurra. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura. Sicuramente saprà farsi onore anche con la casacca dell'NPC Rieti".