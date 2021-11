L'Amatori Pescara fa sul serio: 5 vittorie su 5 in campionato

Strike. 5 vittorie in altrettante gare disputate e conferma della vetta solitaria della classifica per la seconda settimana consecutiva: l'anticipo di Chieti in casa del Teate ha regalato un nuovo, importante successo alla truppa biancorossa. E coach Renato Castorina è soddisfatto.

"Sono contento per questa vittoria ma non pienamente soddisfatto. Però vorrei che non passasse come "scontato" che si tratta della quinta partita vinta in altrettante gare di cui tre fuori casa", le parole del tecnico dopo l'anticipo del quinto turno del campionato.

"Anche a Chieti abbiamo comandato con ampi margini per tre quarti di gara. Nel terzo quarto sul più 17 abbiamo permesso alla Teate di prendere entusiasmo in attacco perché in difesa abbiamo concesso troppi uno contro uno facendoli arrivare al ferro e loro sono stati bravi anche a trovare alcuni tiri da 3 punti aperti realizzandoli, inoltre in attacco siamo stati approssimativi e frenetici , perdendo troppi palloni e concedendo contropiedi facili. Tutti questi fattori hanno capovolto l'andamento della gara .Ma proprio nel momento più duro e cioè sul -1 siamo tornati a giocare con concretezza in attacco piazzando un parziale di 9-27 e concedendo solo 5 punti nell'ultimo quarto agli avversari. La Teate ha fatto la partita che ci aspettavamo, con grande energia e cercando di farci giocare a metà campo il meno possibile. Noi siamo quindi più che contenti della vittoria soprattutto per come è arrivata, è vero soffrendo più del dovuto nel terzo quarto , ma, così com'è successo a Vasto , rimanendo compatti e uniti nei momenti di difficoltà. Sicuramente dovremo lavorare per dare maggiore solidità alla nostra difesa, ma adesso per un paio di giorni vogliamo goderci questo 5/5", chiude l'allenatore.