Il vicesindaco Santilli sul taglio degli alberi in via Pantini: "Il Pd continua a fare il gioco delle tre carte"

Dura replica dell'assessore e vicesindaco del Comune di Pescara Gianni Santilli ai consiglieri comunali del Pd, in merito alla questione del taglio degli alberi in via Pantini e i rilievi mossi dai carabinieri forestali sull'autorizzazione all'abbattimento nell'ambito del progetto riguardante il rifacimento di via Pantini. Secondo il vicesindaco, il Pd diffone notizie false e strumentali per interesse politico per colpire l'amministrazione Masci, dimostrando di conoscere poco e male la procedura per un'opera che migliorerà l'assetto urbanistico e la viabilità a ridosso della riserva dannunziana:

"Con i carabinieri è in atto una piena e totale collaborazione da parte del Comune, utile a definire la correttezza e la trasparenza dell’iter portato avanti dall’amministrazione, su cui per essere chiari non nutro alcun dubbio. Quei rilievi sono relativi solo all’ultimo tratto del tracciato che cinge la parte a riserva naturale integrale. Ma la cosa realmente grave è che i consiglieri del Pd, o chi li manovra dietro le quinte, non sanno che fu proprio il Piano di assetto naturalistico (Pan) a demandare all’ente gestore della riserva, ossia il Comune, il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all’abbattimento di quegli alberi, alcuni dei quali in pessime condizioni. "

Le autorizzazioni, ricorda Santilli, furono concesse quando era al governo di Pescara il sindaco Alessandrini, accusando i consiglieri di non essere informati armandosi di buon senso. Santilli ha spinto la sua replica ancora più a fondo, rendendo noto che, a fronte del verbale dei carabinieri forestali, sono stati forniti tutti i documenti necessari; e inoltre che, già prima degli interventi del 31 maggio, gli stessi carabinieri fossero stati preliminarmente informati dell’avvio dei lavori, senza che dal Comando venisse eccepito alcunché.

"A oggi siamo del tutto sereni in quanto al nostro operato e per quanto mi riguarda resto in attesa di un riscontro da parte della Regione e da parte dei Carabinieri. "