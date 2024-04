Comunali a Pescara e Montesilvano, per il coordinamento Noi Moderati si affida a Aurelio Cilli e Luigi Marchegiani

Aurelio Cilli nominato commissario provinciale di Pescara per le elezioni amministrative dell'8-9 giugno con invece Luigi Marchegiani nel ruolo di coordinatore cittadino per quanto concerne Montesilvano che pure sarà impegnata nella tornata elettorale.

Queste le nomine di Noi Moderati Abruzzo in vista del prossimo appuntamento alle urne come riferisce il coordinatore regionale Paolo Tancredi al termine del consiglio e successivo direttivo nazionale del partito svoltasi a Roma alla presenza del presidente Maurizio Lupi che ha ratificato la federazione con Forza Italia in vista delle europee per cui si voterà negli stessi giorni.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Con tali nomine intendiamo concentrare gli sforzi per crescere nell’area pescarese, anche in vista delle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno Pescara e Montesilvano – dichiara Tancredi -, rafforzando il centro destra, come nelle ultime elezioni regionali e nell’ottica di una riorganizzazione del partito su cui che da tempo si sta lavorando”. L'obiettivo è quello di essere sempre più radicati sul territorio, conclude.