L'associazione Conalpa in commissione per la questione degli alberi in via Pantini: "No all'abbattimento"

No all'abbattimento dei 58 alberi in via Pantini per consentire il nuovo tracciato e il completamento della strada pendolo. Lo ha detto l'associazione Conalpa onlus ascoltata oggi, con il presidente Petrucciani, durante la seduta della commissione mobilità presieduta da Armando Foschi e che ascolterà tutte le associazioni ambientaliste per quanto riguarda la possibilità di trovare soluzioni per scongiurare l'abbattimento che però, come riferisce lo stesso Foschi a seguito della visione delle carte sulla procedura, appare ancora più complessa in quanto non solo va presentata una variante al piano regolatore, ma anche al Pan il piano di assetto naturalistico coinvolgendo anche gli uffici regionali per la modifica del confine stesso della riserva dannunziana:

Come presidente della commissione ho già informato la giunta comunale sugli esiti delle sedute fin qui svolte, con la volontà emersa di rivedere il progetto e attendiamo di conoscere le volontà dell’esecutivo nel merito. Nell’attesa proseguiamo l’ascolto delle Associazioni ambientaliste del territorio che svolgono sicuramente un ruolo indispensabile in qualità di stakeholder privilegiati. Secondo Conalpa tra le 58 piante ci sarebbero alberi importanti che hanno un valore storico, seppur la sovrintendenza abbia posto sotto tutela un unico pino monumentale, secondo il Presidente Petrucciani comunque quelle piante rappresenterebbero l’identità stessa della città, la sua stessa fotografia paesaggistica inviolabile e con il loro abbattimento si perderebbe un patrimonio verde di inestimabile valore, anche perché le piante più giovani comunque non potrebbero mai svolgere un’analoga funzione nell’assorbimento di Co2.

Foschi ha aggiunto che saranno nelle prossime settimane ascoltate tutte le associazioni ambientaliste per un dibattito costruttivo e democratico al fine di prendere la migliore decisione possibile.