Cosa facciamo questo weekend? Tutti gli eventi da non perdere questo fine settimana

Musical, spettacoli per bambini ma anche vernissage e concerti. Questo e molto altro animerà il weekend dal 15 al 17 marzo nel Pescarese. Moltissimi gli eventi a cui prendere parte e, inoltre, sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA. L’Antimodo tour di Umbero Maria Giardini farà tappa allo Scumm. Al teatro comunale di Città Sant’Angelo Simone Flammini canterà e racconterà Fabrizio De Andrè e la Pfm, mentre al Matta sarà possibile prendere parte a un concerto al buio tenuto da Teho Teardo.

Nella giornata di sabato sarà inoltre possibile ascoltare il nuovo progetto musical della band You Need Paper.

TEATRO. Ritornano gli appuntamenti tutti al femminile al Florian, che sabato e domenica proporrà lo spettacolo Chilometro_42 con Angela Ciaburri.

Sempre nella giornata di domenica il teatro Massimo si animerà con lo show “Chicago – il musical” con Stefania Rocca e regia di Chiara Noschese.

Al teatro Cordova andrà in scena lo spettacolo per bambini “Pinocchio”, mentre al Flaiano le famiglie saranno allietate dallo show “il mare blu”, spettacolo di narrazione per ombre e figure.

LIBRI. Sarà presentato online il volume Antitotalitari d’Italia di Massimo Teodori insieme alla Fondazione Brigata Maiella.

FIERE. C’è grande attesa per la fiera del disco, cd e vinile di Pescara, che intratterrà gli appassionati fino a domenica.

MOSTRE. Al Ceravento sabato sarà la volta di Piero Roccasalvo Rub: l’artista siciliano approda a Pescara con la sua mostra personale “Visione dell’assenza”. Nella giornata di sabato sarà anche presente per l’apertura della mostra.

INCONTRI. Sabato 16 marzo sarà possibile prendere parte a un aperitivo di socializzazione, organizzato a Montesilvano e destinato alle persone libere che hanno voglia di conoscersi. Domenica, invece, Anpav Pescara ha organizzato un aperitivo per sostenere i randagi di strada.