L'Antimondo tour 2024 di Umberto Maria Giardini fa tappa allo Scumm

Fa tappa allo Scumm l'Antimondo tour 2024 di Umberto Maria Giardini, artista un tempo noto come Moltheni. Ecco le sue parole sui social: "Si incomincia così. Inutile dire che daremo del nostro meglio accarezzando prima e schiaffeggiando poi gli eventi, fatto sta che stiamo preparando un live che sfamerà gli affamati di rock. Siateci…". Durante il concerto verranno presentati anche i brani dell'ultimo album di Giardini, "Mondo e Antimondo", pubblicato il 1° dicembre 2023.

Umberto Maria Giardini nasce nelle Marche nel 1968. Il suo primo approccio con la musica lo avvicina subito a esperienze percussive legate alla batteria, strumento che lo accompagnerà’ per tutti gli anni '80, anche in una prestigiosa edizione di Arezzo Wave datata 1989. Scopre la chitarra elettrica solo negli anni successivi scrivendo cio’ che avrebbe costituito poi il suo esordio discografico sotto lo pseudonimo di Moltheni, tutto grazie al produttore catanese Francesco Virlinzi che lo nota e lo mette sotto contratto con l’etichetta indipendente Cyclope records nel 1998, etichetta con la quale pubblicherà “Natura in replay” nel 1999 e “Fiducia nel nulla migliore” datato 2001.

Nel 2005 nasce il sodalizio collaborativo con La Tempesta dischi, con la quale pubblicherà tre album, un Ep e una raccolta finale: “Splendore terrore” 2005, “Toilette memoria” nel 2007, “Io non sono come te” nel 2008, “I segreti del corallo” nel 2009 e infine “Ingrediente novus”, raccolta finale che conclude l’esperienza Moltheni. Nel 2011 diviene membro dei Pineda, progetto psichedelico strumentale con il quale pubblica un concept album omonimo (Jestrai records / DeAmbula records).

Il 5 ottobre 2012 è la data d’esordio del primo album a suo nome dal titolo “La dieta dell’imperatrice”; seguirà nel 2013 l’Ep “Ognuno di noi è un po’ anticristo”. Il 6 febbraio 2014 esce “Protestantesima”. Anche negli ultimi dieci anni Giardini ha continuato a fare musica, sempre all'insegna della qualità e della volontà di non scendere a compromessi.