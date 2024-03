Un aperitivo a sostegno dei gatti di strada promosso da Anpav

L’associazione Anpav di Pescara presenta un evento a sostegno dei randagi di strada, gatti e cani. Aperipizzamiaoo è un aperitivo in pizzeria, che si svolgerà domenica alle ore 18 in via Milano, nella sede della pizzeria Summa Centrale.

Animazione, allegria, presentazione associazione Anpav di Pescara. Menù patatine fritte, pizza, bevanda a scelta alcolica o analcolica. Per finire gelato, gentilmente offerto dalla gelateria bar Napoli. Quota con contributo di beneficenza 14 euro. Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazione whatsapp al numero 334.8014638