Sabato 16 marzo aperitivo di socializzazione con musica allo “spritz café” di Montesilvano

La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi. Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.



Come funziona?

Avete voglia di spezzare la routine e vivere un'esperienza spumeggiante? Allora vi aspettiamo allo "Spritz Café Disco" per un aperitivo esplosivo! Ad accogliervi troverete un ambiente elegante e giovanile, moltissimi cocktail gustosi e qualche ora in compagnia di nuove persone speciali come voi. Sì, avete capito bene, è l'occasione perfetta per conoscere gente nuova e divertirvi alla grande! La musica vi accompagnerà per tutta la serata, regalandovi il ritmo perfetto per ballare, ridere e socializzare senza freni. Che aspettate? Prenotatevi subito. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere piacevoli momenti all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!



Fascia di età 45-60 anni; menu’ aperitivo alla carta



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo alla carta sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo alla carta sul posto

Titolari Vip-card:0€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo alla carta sul posto

Sconti se porti degli amici

Se porti 5 amici all’evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l’evento per te sarà gratuito.



L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre l’ 11 Marzo



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single + musica. La quota non comprende: aperitivo alla carta

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211