You Need Paper: la presentazione di un nuovo progetto musicale

You Need Paper è il nome del primo album della nuova etichetta Uncap Records di Piero Delle Monache, nonché il primo album del trio, composto da Piero Delle Monache al sax, Michelangelo Brandimarte al basso elettrico e Pierluigi Esposito alla batteria. I tre, dopo decenni di carriere separate, hanno deciso di unirsi e presentarsi ufficialmente.

Il trio suonerà dal vivo sabato 16 marzo alle ore 17 (ingresso gratuito) all’interno della rassegna Un mondo di musica, nata dall’inventiva di Giuseppe Filareto, con la direzione artistica di Roberto Di Lodovico. Appuntamento nella Biblioteca Emilia Di Nicola, in via Aldo Moro 15/6 (zona San Donato a due passi dal palasport e dal campo sportivo, ampio parcheggio).

“Per me la musica e? sempre stata sinonimo di festa. Anche la musica d’autore o quella piu? impegnata, nasce dal bisogno di condivisione - dichiara Piero Delle Monache -. Nel mio caso, volevo evocare qualcosa di disteso e piacevole, come un vero happy hour. Cosi? ho pensato ad un apribottiglie come supporto, per stapparsi una birra in compagnia e favorire l’ascolto”.

L’album e? disponibile online sulle migliori piattaforme (Spotify, Apple Music, Amazon Music). L’apribottiglie-calamita di Uncap Records e? invece disponibile in vendita in occasione dei concerti e in una rete di negozi selezionati. Tra i primi, Picture Disc in via Venezia 60 e la Libreria Ubik in via Firenze 209 a Pescara. Per gli aggiornamenti: www.uncaprecords.com