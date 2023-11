"Chicago - il Musical" in scena al teatro Massimo con Stefania Rocca

Arriva a Pescara "Chicago - il Musical": la piéce con protagonista Stefania Rocca e la regia di Chiara Noschese sarà in scena al teatro Massimo il 17 marzo 2024. Uno spettacolo emozionante e coinvolgente che, grazie a un mix unico fatto di tanto jazz, canzoni spettacolari e coreografie sorprendenti, trasporterà il pubblico nella ruggente metropoli dell’Illinois degli anni '20.

"Chicago - il Musical" è considerato non solo uno degli show teatrali più noti di Broadway, ma anche uno dei più celebri e longevi che in oltre 25 anni è stato rappresentato in 36 paesi e premiato con 6 Tony Awards per ‘Miglior regia’, ‘Miglior coreografia’ e ‘Miglior revival di un musical, 2 Olivier Awards, un Grammy e migliaia di standing ovation. Scritto da tre autori d’eccellenza John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia), è prodotto da Stage Entertainment e Matteo Forte, reduci dal successo ottenuto negli ultimi due anni con Pretty Woman e Sister Act.

“Ho sempre amato cimentarmi in generi diversi - ha dichiarato Stefania Rocca - che consentono ad un’attrice di interpretare in maniera poliedrica il rapporto con il corpo e la voglia di comunicare con lo sguardo e con la voce. Il musical è una prova che raccoglie tutti questi elementi in maniera estrema e sfidante”.

“Chicago si incastra perfettamente in un’epoca come quella attuale in cui essere un caso e finire sulle prime pagine dei giornali o diventare virali nel web sembra la necessità primaria – ha affermato Chiara Noschese – Me lo immagino violento, colorato, un’esplosione di eventi a tinte forti, in un mondo che è come un circo, eccessivo e irriverente, privo di etica e carico di intrighi, dove la notorietà esplode quanto più estremo è il crimine… Uno specchio grandguignolesco del nostro tempo”.

La trama segue le vicende di Roxie Hart, una cantante di nightclub che uccide il suo amante quando scopre che sta per lasciarla. Dopo essere stata condannata per il suo omicidio, finisce in carcere e trama per uscire di prigione con ogni mezzo. Incarcerata in piena epoca di proibizionismo, Roxie incontra il suo idolo Velma, anche lei assassina e cantante jazz. Le due uniscono le forze con l’astuto avvocato Billy Flynn e complottano rapidamente per riconquistare la libertà e la fama nella Chicago underground. Le canzoni indimenticabili trasporteranno lo spettatore nella Chicago degli anni '20. Non mancheranno momenti di denuncia sul ruolo ambiguo dei media e lo svilimento della giustizia, dileggiata come se fosse un circo e dove anche la violenza assume i caratteri di forma di intrattenimento.