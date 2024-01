Cosa fare a Pescara e dintorni dal 5 al 7 gennaio: la guida agli eventi del fine settimana

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 5 al 7 gennaio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Dopo essere stati un mese fa in città per il loro ultimo spettacolo teatrale, Pio e Amedeo tornano in zona per presentare il nuovo film "Come può uno scoglio", e lo fanno con quattro proiezioni all'Arca di Spoltore e una al The Space di Montesilvano. Da non perdere anche il ballerino di "Ballando con le stelle" Samuel Peron, che sarà l'ospite del concerto del nuovo anno al Pala Dean Martin di Montesilvano. Va inoltre segnalata "La parata di Arlecchino e Pulcinella": teatro di strada, giocoleria e acrobazia per le vie del centro pedonale.

All'Aurum la creazione della calza per la Befana chiude i laboratori per bambini "Lettere di Natale da Ron". Prosegue il dicembre di eventi al Città Sant'Angelo Outlet Village. A Caramanico Terme si chiude il Villaggio di Natale. E pure a Manoppello termina la celebrazione delle feste con le ultime iniziative in calendario. Ultime battute anche per “Accendiamo il Natale”, che propone la tradizionale Befana che vien dal Mare. "Il Sogno di Natale" è in scena con tre repliche al Piccolo Teatro Guascone. Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link può riepilogare tutte le pellicole in programma nelle sale della nostra provincia.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Al museo delle genti d'Abruzzo c'è “Michele Cascella. In principio fu Michele. Opere 1907-1980”. Sempre al Museo delle Genti d'Abruzzo Pierluigi Di Michele si racconta con "Conosci te stesso". Al Clap Museum è visitabile “Stefano Tamburini. Il tempo è l'unico denaro”. Il museo Paparella Treccia propone "Gabriele d'Annunzio e i suoi artisti".

Al teatro Michetti si conclude la mostra d’arte contemporanea ‘Someplace sometime’. All'Imago Museum è aperta al pubblico l'esposizione permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". Alla Fondazione La Rocca ci si può perdere nella "Perturbazione" di Daniela Comani. Infine al Museo dell'Ottocento si possono ammirare i dipinti di Antonio Mancini e Vincenzo Gemito.