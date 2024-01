Il ballerino Samuel Peron ospite del concerto del nuovo anno al Pala Dean Martin di Montesilvano

Venerdì 5 gennaio alle ore 21, nel Pala Dean Martin di Montesilvano, si terrà il concerto del nuovo anno con l'Orchestra Sinfonica Duchi D'Acquaviva di Atri, composta da quarantacinque elementi e diretta dal maestro Nataliya Gonchak, che vedrà anche la partecipazione del soprano Chiara Tarquini e del tenore Tommaso Mangifesta. Ingresso libero.

Ospite speciale sarà Samuel Peron di "Ballando sotto le stelle", che danzerà con alcune coppie selezionate nelle migliori scuole di danza di Abruzzo e Marche. Una serata organizzata in collaborazione con Salsitaly, evento ufficiale di CsaIn Lazio, riconosciuto dal Coni. Un'emozione unica per dare il benvenuto al nuovo anno spettacolare con i talentuosi musicisti e la leggiadria dei ballerini che danzeranno tra il pubblico presente in sala.