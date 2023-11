A Caramanico torna il Villaggio di Natale: il programma

Indirizzo non disponibile

Torna a Caramanico Terme il Villaggio di Natale, giunto alla sua quarta edizione. Scenografie, attrazioni, spettacoli e tante novità saranno la cornice perfetta lungo le strade del borgo, dove verrà messa in scena la magia del Natale. Ci sarà la possibilità di divertirsi con le giostre e ballare con gli elfi, fare una foto ricordo con Babbo Natale in persona, giocare a tombola, fare un giro in trenino, gustare prodotti tipici o regalarsi un oggettino realizzato a mano.

Nuove attrazioni, pattinaggio sul ghiaccio vero e tanto altro ancora. Inoltre, tutti i venerdì e nei weekend sono in programm visite al centro storico, escursioni, ciaspolate e tante altre attività nel Parco Nazionale della Maiella per tutta la famiglia, il Parco Avventura e le escursioni a cavallo. Il tutto, a ingresso libero. Date di apertura: 18 e 19 novembre 2023, 25 e 26 novembre 2023, 2 e 3 dicembre 2023, 8-10 dicembre 2023, 16 e 17 dicembre, 24 dicembre 2023, tutti i giorni dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Chiuso il 25 dicembre.

PROGRAMMA

18 novembre

- ore 17 “Il Brigantaggio sulla Maiella” nella Sala consiliare del Comune di Caramanico Terme;

- Animazione, Inaugurazione del Villaggio di Natale con la banda musicale di Caramanico Terme;

- Spettacolo di Musica Celtica con vestiti a tema.

19 novembre

- Animazione, “I folletti di Santa Claus” – I Guardiani dell’Oca;

- Animazione, Spettacolo degli Artisti di strada.

25 novembre

- Animazione, spettacolo mimi della Francia “Statua di Gesso”

- Musica serale con Valeriano Show.

26 novembre

- Animazione, Spettacolo “Messe le Pati”;

- Le Mascotte della Disney “Minnie e Topolino”;

- Musica serale con Valeriano Show.

2 dicembre

- Animazione, spettacolo "Serata di Pulinella".

3 dicembre

- Animazione itinerante, spettacolo “Magiche Show";

- Le Mascotte dei Cartoni Animati “Masha e Orso”.

8 dicembre

- Animazione, Farfalle Luminose;

- Accensione del Grande albero di Natale.

9 dicembre

- Animazione, Farfalle Luminose;

- Musica con la Banda Musicale di Caramanico Terme.

10 dicembre

- Animazione “I folletti di Santa Claus” – I Guardiani dell’Oca;

- Spettacolo delle Farfalle Luminose.

16 dicembre

- Animazione itinerante e Spettacolo del Teatro di Burattini.

17 dicembre

- Spettacolo “I folletti di Santa Claus” – I Guardiani dell’Oca;

- Le Mascotte della Disney “Frozen”.

23 dicembre

- Animazione itinerante, spettacolo “Clown del Circo”:

- Musica con Valeriano Show.

24 dicembre

- Animazione, spettacolo degli artisti di strada;

- Arrivo di Babbo Natale.

26 dicembre

- Animazione “I folletti di Santa Claus” – I Guardiani dell’Oca;

- Animazione itinerante, Spettacolo della Compagnia dei Folli “Il Grinch in bici”;

- Musica con Valeriano Show.

27 dicembre

- Animazione itinerante, spettacolo musicale “I Zampognari".

28 dicembre

- Animazione, banda musicale di Caramanico Terme;

- Spettacolo con i personaggi della Disney “Frozen”.

29 dicembre

- Animazione itinerante, spettacolo “Din Martin Show”;

- Ore 18, presepe vivente - Contrada Scagnano.

30 dicembre

- Animazione itinerante e musica serale “Scena Muta”.

31 dicembre

- Animazione itinerante;

- Il nostro Capodanno con dj set e fuochi d’artificio.

1° gennaio

- Animazione e coro gospel.

2 gennaio

- Animazione itinerante;

- Ore 18, concerto di Natale nella chiesa di San Tommaso Becket.

3 gennaio

- Animazione itinerante e spettacolo “Show con bici dell’Ottocento”.

4 gennaio

- Animazione itinerante.

5 gennaio

- Animazione itinerante e spettacolo del circo.

6 gennaio

- Animazione itinerante e Befana Show.

7 gennaio

- Animazione e musica itinerante.