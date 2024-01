"La parata di Arlecchino e Pulcinella": teatro di strada, giocoleria e acrobazia per le vie del centro pedonale

Si conclude alla grande la rassegna “Ci sono in cielo tutte le stelle” che il Florian Metateatro ha proposto nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato ai grandi eventi per le festività natalizie, con una parata nelle vie del centro pedonale venerdì 5 gennaio alle ore 16.30 e 17.30. Dopo il successo de "La Bambina dei fiammiferi", spettacolo sensoriale messo in scena dal Florian e da Fantacadabra, e la positiva accoglienza di tutti gli spettacoli della rassegna, va a chiudersi così il programma realizzato dal Florian sulla base della grande esperienza maturata negli anni nel campo del teatro per ragazzi e sulla nuova conoscenza riguardo il mondo del teatro di strada e del suo portato di acrobazie, di clownismo, musicisti e di trampolieri.

La 'Parata di Arlecchino e Pulcinella' del teatro Potlach di Fara Sabina, con Natalie Menta, Marcus Akauan, Zsofia Gulyas ed altri artisti è uno spettacolo itinerante, una passeggiata di attrazioni guidata da un’elegante figura femminile sui trampoli assieme ad Arlecchino e Pulcinella, con percussioni, musica e danze. Il pubblico di bambini e famiglie sarà trasportato nel mondo della fantasia da questi personaggi tra balli sui trampoli, abilità circensi, percussioni dal vivo, costumi colorati; gli spettatori godranno di una gioiosa passeggiata in città insieme ad Arlecchino, Pulcinella and Company.

Il teatro Potlach è una delle più affermate compagnie in Italia e all’estero, impegnata sulla ricerca dell’attore totale e della composizione drammatica basata sull’azione fisica, oltre i confini del teatro, nello scambio con il circo, la danza e la performance musicale, attraverso l’esperienza costante del viaggio e del contatto sul campo con le culture performative europee, asiatiche e latinoamericane. L’identità artistica del Potlach si è espressa sia nella produzione di spettacoli di sala che di spettacoli di strada in un continuo scambio di intenti e di strumenti con gruppi nazionali e internazionali, capace di offrire spettacolo ad ogni tipo di pubblico.

Dal 1991 ad oggi ha prodotto numerose attuazioni del progetto “Città Invisibili”, in cui l’intervento del teatro Potlach ha mobilitato artisti e comunità di centri urbani in Europa, in America e in Asia. Il progetto continua a proiettare e a rigenerare i fondamenti del lavoro teatrale fuori dai teatri, e consiste nella trasformazione degli spazi quotidiani attraverso la scoperta dell’identità culturale del luogo e l’elaborazione dell’energia creativa dei suoi abitanti. Gli interpreti, da anni impegnati nel Lavoro del Teatro Potlach, sono Nathalie Mentha, svizzera, diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica a Ginevra e dal ‘79 con il teatro Potlach. Ha ricevuto premi nazionali e internazionali (miglior attrice “Tassello d’Argento”, miglior attrice “30° Fadjr International Theater Festival”, Best Actress in an in-person Musical Production).

Recita e canta in 5 lingue, ha presentato più di 60 spettacoli in paesi dei cinque continenti. È attrice, pedagoga, ricercatrice di fama internazionale. Zsofia Gulyas, nata a Budapest, laureata presso la Facoltà di Lettere e Estetica di Budapest con il massimo dei voti. Dal 2004 lavora nel teatro Potlach come attrice e tecnica. Dal 2015 è assistente alla regia di Pino Di Buduo nel site specific “Città Invisibili" e in altri spettacoli del Potlach. Recita in 3 lingue. Tra le altre cose, lavora sui trampoli da quasi vent’anni, come attrice e pedagoga. Marcus Acauan, attore e musicista nato in Brasile e naturalizzato in Italia da 35 anni. Recita in italiano, inglese, portoghese e spagnolo. Ha presentato spettacoli con il Potlach in oltre 20 Paesi. Maestro di percussioni brasiliane, collabora con diversi artisti e musicisti di fama internazionale.