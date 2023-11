"Perturbazione", mostra di Daniela Comani alla Fondazione La Rocca

Fondazione La Rocca presenta "Perturbazione", la prima personale in Abruzzo di Daniela Comani, a cura di Francesca Guerisoli, dal 18 novembre 2023 al 10 febbraio 2024. Ingresso libero. Inaugurazione: sabato 18 novembre alle ore 18. Per Fondazione La Rocca, l'artista realizza il progetto site-specific Perturbazione (2023) che si compone di una sequenza di immagini-testo e un libro d'artista (Danilo Montanari Editore 2023), che utilizza il meteo per riflettere sul cambiamento climatico e al tempo stesso sulla società e sulle dinamiche di percezione e interpretazione delle situazioni di crisi che quotidianamente vengono trasmesse dai media.

Nella seconda sala è presente una selezione di lavori dell’artista, da Novità editoriali a cura di Daniela Comani (2007 – in corso) a Orlando's Library, da Fine (2007) a The Beginning The End / L'inizio La fine (2014-2020). Con questa mostra si inaugura la direzione artistica di Francesca Guerisoli, che propone per gli spazi della fondazione e per la città di Pescara progetti espositivi e nuove produzioni context-specific con l'obiettivo di valorizzare l'arte contemporanea e stimolare l'incontro con il tessuto sociale locale.

Daniela Comani (Bologna, 1965) si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 1988. Dal 1989 vive e lavora a Berlino, dove nel 1993 ha conseguito l’Mfa all'Universita? delle Arti. Il suo lavoro si concentra su temi quali storia, identita?, questioni di genere e stereotipi sociali, argomenti che elabora in un ambito multimediale.

Vincitrice di premi e borse di studio, Comani ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero, tra cui: Planet Earth: 21st Century, Museum Folkwang, Essen, 2023; You Are Mine, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma, 2022. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni permanenti, tra cui Museo on the Seam, Gerusalemme; MAMbo, Bologna; Farnesina, Roma; Kupferstichkabinett, Musei Statali, Berlino; Museum Folkwang, Essen; Museo Les Abattoirs, Toulouse; Academy Museum of Motion Pictures, Los Angeles; The Met, New York.