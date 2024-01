La creazione della calza per la Befana chiude i laboratori per bambini "Lettere di Natale da Ron"

La creazione della calza per la Befana chiuderà i laboratori per bambini "Lettere di Natale da Ron". Appuntamento il 4 e 5 gennaio all'Aurum, nella sala Michelutcci, dalle ore 16 alle ore 17 e dalle ore 17 alle ore 18. Questa proposta progettuale, curata dall'associazione The Little Prince, è rivolta ai bambini dai 3 ai 12 anni di età ed è ispirata da un libro, "Lettere di Natale da Felix". Tutto nasce dall'idea di un progetto interculturale al fine di consolidare l'identità comunitaria e fortificare il senso di "festa" e " famiglia".

La storia parte da parte da una piccola volpe, Ron, che fa in modo che la lettera del suo amico sia recapitata. Nel viaggio fino al Polo nord visiterà Paesi e tradizioni che descriverà al suo amico attraverso delle meravigliose lettere e splendide immagini. Tutti gli incontri saranno preceduti dalla spiegazione del laboratorio, il racconto della tradizione a cui si ispira e la lettura della lettera di Ron, recapitata direttamente dal postino (max 15 bambini). Ingresso libero.