La Befana che vien dal Mare chiude il calendario di “Accendiamo il Natale 2023”

Qui di seguito gli ultimi appuntamenti con gli eventi e le iniziative natalizie di "Accendiamo il Natale" che si concluderanno sabato 6 gennaio.



Mercoledì 3 gennaio in via Rubicone n. 15 – ex sede Circoscrizione, Intercral Abruzzo Pescara, “Intercral per il Sociale”: incontro con gli over 65. Alle ore 16 corso di formazione interattivo per la digitalizzazione, alle ore 18 laboratorio gruppo di acquisto solidale, alle ore 20 tombolata. Mercoledì 3 gennaio in via Tavo alle ore 19 Cooperativa Sociale Camilla. Info: Morena 368/3202209 – Elisa 347/03307241. “A Natale ti regaliamo benessere”, nella sede in via Tavo 248, laboratori manuali tenuti dalla naturopata Valeria e, a seguire, lavoretti con prodotti naturali per realizzare candele, saponi e burro cacao. Inoltre, per il benessere psicofisico, yoga posturale piccoli e grandi insieme.



Giovedì 4 gennaio in via Tavo alle ore 16, Cooperativa Sociale Camilla: “A Natale ti regaliamo benessere” nella sede in via Tavo 248 laboratorio manuale e yoga posturale tenuti dalla naturopata Valeria. Venerdì 5 gennaio in via Tavo alle ore 16, Cooperativa Sociale Camilla: “A Natale ti regaliamo benessere” nella sede di via Tavo 248 tombolata, karaoke, cena, musica e ballo. Una bella festa e i lavoretti fatti saranno i premi della tombola, seguita da cena, ballo e karaoke.



Sabato 6 gennaio il porto turistico Marina di Pescara dalle ore 10,30 ospiterà la 21sima edizione de “La Befana che vien dal Mare''. La manifestazione, organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento di Pescara con la collaborazione del “Marina di Pescara”, per il 2024 sarà caratterizzata da alcune novità. “La Befana che viene dal mare” offrirà doni ai bambini presenti: un appuntamento tradizionale che si ripete da oltre venti anni e che fa divertire ogni volta migliaia di piccoli. Torna dunque, con il contributo del Comune di Pescara, la più bella, suggestiva e originale rappresentazione della vecchina più amata. E non mancheranno nemmeno quest’anno foto-ricordo, musica e colpi di scena.