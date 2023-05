Cosa fare a Pescara e dintorni dal 19 al 21 maggio: la guida agli eventi del weekend

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 19 al 21 maggio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana, dedicato alle festività pasquali. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

All'Auditorium Flaiano va in scena “Appunti su Ida Dalser e il suo destino”, dedicato al dramma della donna che aveva partorito un figlio del Duce nel 1915. Da non perdere, poi, il Diorama Festival, che per la sua prima tappa sbarca nella chiesa sconsacrata di Sant'Agostino a Città Sant'Angelo. In tema di sport, invece, segnaliamo che al porto turistico arrivano giovani velisti da tutta l'Italia per le regate del trofeo OptiSud, mentre al Pala Giovanni Paolo II c'è il Fight Clubbing World Championship.

Al teatro Gianni Cordova la Scuola di Improvvisazione Teatrale Estrodestro presenta “La sfida” Pescara vs Roma. A Spoltore la Società Operaia di Mutuo Soccorso ospita i Kiev Virtuosi. Al Museo delle Genti d'Abruzzo si tiene “Patrimonio culturale e sviluppo sostenibile”, interessante convegno dell’associazione Dimore Storiche Italiane. Infine chi ha intenzione di guardare un film a questo link ha l'opportunità di riepilogare tutte le proiezioni previste nelle sale della nostra provincia.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni: a Ceravento, con "Apparati", si espongono i dipinti di Giulio Rigoni. Alla Maison des Arts si inaugura "Design oltre il recupero", mentre prosegue "Dune" di Carla Cerbaso e Francesco Iacovetti. Al Clap Museum è visitabile “Scòzzari ride ancora”.

Al 16 Civico c'è "Perifericità", a cura di Sebastian Alvarez. Al Museo Paparella Treccia continua "I disastri della guerra" di Francisco Goya. A Vistamare è ammirabile 'Passeggiate intergalattiche' di Anna Franceschini e Nanda Vigo. All'Imago Museum, infine, è aperta al pubblico la mostra permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana".