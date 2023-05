Giovani velisti in arrivo da tutta l'Italia per le regate del trofeo OptiSud

Due giorni di regate Optimist a Pescara: appuntamento sabato 20 e domenica 21 maggio davanti al porto turistico, dove si svolgerà la terza e ultima tappa del circuito nazionale di regate riservato alla classe Optimist, e promosso dai comitati Fiv del Centro-Sud, che ha l'obiettivo di favorire la diffusione dell'attività velica tra i più giovani in questa parte dell'Italia. In palio la conquista del Trofeo OptiSud 2023 e di un'imbarcazione Optimist.

La manifestazione convoglierà in città circa 200 atleti da decine di circoli velici italiani con tecnici, staff e famiglie al seguito. Per il sindaco Carlo Masci, “Pescara ambisce a diventare punto di riferimento nazionale per l'attività velica, e questa manifestazione è un'importante vetrina per avvicinare i più giovani al mondo della vela”. Aggiunge Patrizia Martelli, assessore comunale allo sport: “Ho creduto fin dall'inizio nell'unione tra circoli per la riuscita di eventi sportivi come questo, e sono orgogliosa di accogliere i giovani skipper con le loro famiglie in una città che ha conquistato per il terzo anno la Bandiera Blu”.

Francesco Ettorre, presidente nazionale della Fiv, conclude: “Una location come il porto turistico Marina di Pescara è l'ideale per tornare ad accogliere manifestazioni veliche nazionali e internazionali, e l'unione dei circoli è la marcia in più che ci voleva. Spero ci sarà da divertirsi perché l'evento ha un grande impatto turistico e permette ai più piccoli di avvicinarsi a questo bellissimo sport”.

L'Optimist è un monoscafo dotato di una singola vela solitamente utilizzato per l'introduzione alla pratica di questo sport. Gli skipper sono giovanissimi, tra i 9 e i 14 anni, ma sono numerosissimi e agguerriti partecipanti di campionati Nazionali, Europei e Mondiali. Quasi tutti gli attuali campioni di vela sono nati sugli Optimist. Il circuito OptiSud è costituito da tre tappe. A Pescara si decreta il campione italiano assoluto che conquista il Trofeo OptiSud 2023, oltre ai vincitori di tappa. Gli atleti avranno come quartier generale e segreteria il PalaBecci, denominato per l'occasione 'Villaggio Optisud'. Le premiazioni sono previste per il primo pomeriggio di domenica, nell'anfiteatro antistante il Villaggio.