"Perifericità", a cura di Sebastian Alvarez, al 16 Civico

Dal 22 aprile al 20 maggio si terrà al 16 Civico la mostra "Perifericità", curata dall'artista e ricercatore Sebastian Alvarez. Inaugurazione sabato 22 aprile alle ore 18:30. Ingresso libero.

Viviamo in un'epoca di confini tangibili e intangibili. All’interno di questi confini, termini profondamente ambigui come “centrale“ e “periferico“ sono ancora applicati e pensati. Durante i suoi ultimi due anni vissuti in Abruzzo, dopo essersi trasferito dalla Bay Area in California, Alvarez ha visitato Pescara più volte e incontrato diversi artisti, operatori culturali e pensatori che ora si sono trasferiti nell'area interna e in aree metropolitane più ampie al di fuori dell'Abruzzo.

Molte di queste persone non sono mai state incluse in una mostra prima o non considererebbero ciò che fanno come parte del mondo dell'arte. Con questo in mente e sapendo che l'arte può attraversare i confini per sua stessa natura, le opere d'arte e i manufatti che Alvarez ha selezionato per questa mostra, che vanno dalla pittura all'installazione multimediale e dalla curatela alla commissione, ci fanno riflettere su soggettività come inclusione ed emarginazione, pubblico e privato, contemporaneo e obsoleto, online e offline, reale e fittizio.

Il 22 aprile Sebastian Alvarez farà un tour della mostra, seguìto da una conferenza di apertura.