Cosa fare a Pescara e dintorni dal 12 al 14 gennaio: la guida agli eventi del fine settimana

Cosa fare a Pescara e dintorni dal 12 al 14 gennaio: ecco per voi la guida agli appuntamenti di questo fine settimana. L'elenco completo degli eventi è consultabile in questa sezione, ma qui di seguito vi offriamo una selezione di quelli più importanti.

Tempo libero

Sabato il Corde Tour di Mannarino fa tappa al teatro Massimo. Da non perdere anche il Festival del risotto nell'istituto alberghiero De Cecco. Al teatro Circus Marco Grisanti e Fernando Caida Greco saranno in scena per il primo concerto del 2024 della "Luigi Barbara". Va inoltre segnalata la prima edizione del nuovo anno per "Caccia all’Affare", il mercatino del vintage e non solo. Milo Vallone presenta il romanzo "Butterfly29" al circolo Futuro Imperfetto 2.0. Domenica si concludono gli eventi natalizi del Città Sant'Angelo Outlet Village.

A San Silvestro torna "Lu Monne di Sandandonie" tra tradizione e folklore. Andrea Cionci illustra a Montesilvano il suo libro bestseller 2022 “Codice Ratzinger”. Chi ha intenzione di guardare un film, a questo link può riepilogare tutte le pellicole in programma nelle sale della nostra provincia. Inoltre alla biblioteca Falcone e Borsellino si proietta “Il Papa fuori dal mondo“ di Cinzia Th Torrini e Ralph Palka. Infine alla Primo Moroni Andrea Fantini parla di "Un autunno caldo", interessante saggio sulla crisi ecologica e l'emergenza climatica.

Mostre

Decisamente stuzzicanti le mostre allestite in questi giorni. Al museo delle genti d'Abruzzo c'è “Michele Cascella. In principio fu Michele. Opere 1907-1980”. Sempre al Museo delle Genti d'Abruzzo ci sono tutti i colori di Simone D'Amico con "Sogni". Al Clap Museum è visitabile “Stefano Tamburini. Il tempo è l'unico denaro”. Il museo Paparella Treccia propone "Gabriele d'Annunzio e i suoi artisti".

Al Museolaboratorio Ex Manifattura Tabacchi si va alla scoperta della "Natura morta" di Maicol & Mirco. All'Imago Museum è aperta al pubblico l'esposizione permanente "Mario Schifano. Il trionfo della Pop Art italiana". Alla Fondazione La Rocca ci si può perdere nella "Perturbazione" di Daniela Comani. Infine al Museo dell'Ottocento si possono ammirare i dipinti di Antonio Mancini e Vincenzo Gemito.