A San Silvestro torna "Lu Monne di Sandandonie" tra tradizione e folklore

Domenica 14 gennaio torna a San Silvestro Colle la manifestazione "Lu Monne di Sandandonie", giunta alla sua 24esima edizione, che prevede la benedizione degli animali e dei panini del Santo con la rappresentazione folkloristica della vita di Sant'Antonio Abate, presentata dal gruppo "Sempre Amici". Dopo la santa messa delle ore 11, in piazza San Silvestro, alle ore 12 il parroco don Maurizio benedirà gli animali e i panini di Sant'Antonio. Seguirà la rappresentazione de “Lu Sandandonie”.

Alle ore 15,30 ci sarà la rappresentazione a casa D’Ascanio, in ricordo di Enzo; alle ore 16,30 la rappresentazione a casa di Marcello Mancini, in Strada Colle Renazzo; alle ore 17,30 la rappresentazione a casa della famiglia Gaspari, in via Mittiguerra; alle ore 18,30 la rappresentazione nella tipografia Sigraf, da Peppino e Simona; alle ore 19,30 la rappresentazione nel frantoio Candeloro, in via del Trappeto.

Come da tradizione, “Sandandonie” accetta tutto, dai soldi ai beni alimentari come salsicce, uova, pane e vino. Il ricavato economico sarà devoluto, come ogni anno, in beneficenza. Quest'anno Sant'Antonio sarà interpretato da Lorenzo Pantalone. Per informazioni: Enzo 389/2493531 e Fabrizio 392/4678142.