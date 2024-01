Andrea Fantini presenta "Un autunno caldo" alla Libreria Primo Moroni

Venerdì 12 gennaio alle ore 18.30, nella libreria Primo Moroni, si terrà la presentzione di "Un autunno caldo", libro di Andrea Fantini. La crisi ecologica e l'emergenza climatica sono diventate un tema costante della nostra quotidianità, un tema osteggiato da due visioni negazioniste apparentemente opposte: un negazionismo assoluto che nega le responsabilità dell'uomo e del sistema economico e il negazionismo di fatto di parte dei ceti dirigenti, che pur riconoscendo l’emergenza non si spende in politiche realmente correttive, ma persiste nella difesa di un sistema economico non più sostenibile.

Nell'incontro di Pescara si discuterà di tutto questo, di come affrontarlo e del mondo futuro che dobbiamo iniziare ad immaginare. Andrea Fantini ha studiato scienze geografiche, ambientali e agroforestali alle università di Bologna e Barcellona, dove ha conseguito un dottorato. Specializzato in agroecologia, economia ecologica e politiche agroambientali, ha lavorato come ricercatore in Spagna e America Latina. Si occupa di ricerca in ambito socioambientale e di comunicazione scientifica.