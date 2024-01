Festival del risotto nell'istituto alberghiero De Cecco

Appuntamento con la gastronomia di qualità nel pomeriggio di sabato 13 gennaio all'istituto alberghiero De Cecco di Pescara. Ingresso libero. Si comincerà alle ore 17 con la presentazione de "Il grande libro dei risotti - 151 risotti per la delizia di ogni palato" (Nuova Gutemberg), scritto da Antonio Di Lello e dallo chef abruzzese Santino Strizzi. Quest'ultimo sarà presente all'evento. Contestualmente è previsto un cooking show di risotti con annessa degustazione. Scelta dei vini in collaborazione con Le donne del Vino, mentre la sommelier Annamaria Acunzo parlerà dei vini "abbinati" all'interno del "Grande libro dei "risotti".

Alle ore 18 si terrà la presentazione della mostra fotografica "Ipssar's tasty moments". Alle ore 18,30 è invece in programma la consegna degli attestati agli strudenti del progetto Fai "Agricoltura e territorio". Non mancheranno, dalle ore 17,30 in poi, dimostrazioni e degustazioni di ricette classiche e gourmet di sushi, dolci al riso e altro ancora a cura degli studenti e dei docenti dell'alberghiero. Parteciperanno enti, aziende e associazioni enogastronomiche e dell'agroalimentare. Una manifestazione assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati.