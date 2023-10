Il Corde Tour di Mannarino fa tappa al teatro Massimo

A grande richiesta, dopo il successo della tournèe estiva, Mannarino sale sul palco dei principali teatri d’Italia con il Corde Tour. La sperimentazione sonora del cantautore romano con gli strumenti a corda continua, dunque, ad affascinarci per un altro imperdibile tour, che farà tappa anche a Pescara: appuntamento il 13 gennaio 2024 nel teatro Massimo. Biglietti disponibili online dalle 14 di venerdì 6 ottobre e dalle 11 di mercoledì 11 ottobre nei punti vendita autorizzati.

Saranno due ore di musica sulle note dei più grandi successi di Mannarino, come "Me so' mbriacato", "Il bar della rabbia" e "Statte zitta!", per scaldare ed entusiasmare il pubblico. Mannarino, premiato anni fa come miglior giovane compositore italiano dalla Siae, è nato a Roma nel 1979. Ha iniziato la sua attività artistica a partire dal 2001 quando, girando per l’antica suburra del rione Monti, si esibiva in strane session da dj con la chitarra a cavallo tra il djing e il live acustico.

Nel 2009 esce il suo album d’esordio 'Bar della rabbia' (prodotto dalla Leave srl e distribuito dalla Universal Music), è tra i finalisti del Premio Gaber e del Premio Tenco nella categoria “album artisti emergenti” e compone la sigla della trasmissione radiofonica 'Vasco de Gama', condotta su Radio 2 da David Riondino e Dario Vergassola.

Stornellatore moderno e cantautore metropolitano, l'artista è stato, per due stagioni, uno degli ospiti fissi musicali della trasmissione televisiva 'Parla con me', condotta da Serena Dandini su Rai 3. A marzo 2011 è uscito 'Supersantos', il suo secondo disco di inediti, e a settembre dello stesso anno Mannarino ha firmato la sigla d’apertura della nuova stagione di 'Ballarò', trasmissione condotta da Giovanni Floris su Raitre.



Nel 2013 ha riscosso particolare successo il tour “Corde: concerto per sole chitarre”. Questo progetto ha rappresentato una grande crescita artistica per Mannarino, che non aveva mai portato in scena uno show così scarno. Il pubblico ha apprezzato molto questa sua scelta. "Una sera di qualche tempo fa, suonando in casa con gli stessi amici che mi accompagneranno sul palco, mi sono detto che era arrivato il momento di prendere coraggio e spogliare le mie canzoni anche in pubblico - spiegò Mannarino - Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento".