Milo Vallone presenta il libro "Butterfly29" al circolo Futuro Imperfetto 2.0

L'attore e regista abruzzese Milo Vallone terrà venerdì 12 gennaio, al circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0, un reading di presentazione del suo primo libro 'Butterfly29', da poco uscito per la Masciulli Edizioni e tratto dalla docufiction 'Butterfly29', scritta e ideata da Vallone durante la pandemia del 2020 nella sua stessa abitazione. La prefazione di questo nuovo lavoro reca la firma del giornalista abruzzese Luca Pompei, che modererà l'incontro.

Protagonista della storia è Alan Caravaggio, un padre agli arresti domiciliari, isolato dal mondo intero a causa di un virus informatico responsabile di una netpandemic, una pandemia digitale che cancella ogni forma di tecnologia; 32 telecamere lo controllano nella sua abitazione, dove è recluso per aver ucciso la moglie, durante un lockdown causato dal Covid-19.

"Per viaggiare insieme nel tempo e catapultarci nel 2030, anno in cui è ambientata la vicenda di Alan Caravaggio, protagonista di 'Butterfly29', non potevamo scegliere un posto migliore dal nome, appunto, altamente evocativo", scrive Vallone sui suoi canali social, "Per chi vorrà, poi, a mezzanotte la festa continua con un brindisi poiché da quel momento, il mio tempo segnerà una tacca in più di vita percorsa". Vallone, infatti, celebrerà il proprio compleanno.

Per ordinare il libro, il sito Internet di riferimento è www.masciulliedizioni.com.