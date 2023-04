Due donne vincono la prima edizione di Fpa Film Contest [FOTO]

Due donne sugli scudi alla prima edizione di Fpa Film Contest, concorso promosso e realizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo per sostenere i filmmaker capaci di leggere la realtà e produrre opere audiovisive che alimentino la cultura e sviluppino una formazione trasversale. Ieri pomeriggio, al cineteatro Massimo, si è tenuta la cerimonia di proclamazione dei cortometraggi vincitori che si sono imposti su oltre 20 partecipanti da tutta Italia. Sono stati premiati i primi tre classificati della sezione fiction e della sezione documentari che hanno creato i migliori film sui temi dell'arte, dell'ambiente e del sociale.

Per la sezione fiction il Primo classificato è “Castigo” della pescarese Cristina Di Lorito, che ha ricevuto 9.000 euro. Secondo classificato è “Comet” di Mattia Fiumani, che si è aggiudicato 6.000 euro. Terzo classificato è “Colpa del mare” di Igor Di Giampaolo e Giuseppe D'Angella, che hanno invece avuto 5.000 euro.

Nella sezione documentari si è imposta la milanese Emanuela Zuccalà con “La scuola nella foresta” (premio 9.000 euro). Secondo classificato Valerio Spezzaferro con “Il primo luglio del 2028” (premio 6.000 euro). Terzo classificato è “La Valle dei Templi” di Peter Ranalli, a pari merito con “Il segno del perdono” di Luca Cococcetta (premio 5.000 euro).

La giuria, composta da Andrea Carella (filmmaker e fotografo) e Francesco Calandra (regista e documentarista), era presieduta da Nicola Mattoscio (presidente della Fondazione Pescarabruzzo), che ha dichiarato: «Con orgoglio la Fondazione presenta, per la prima volta, questa iniziativa di rilievo nazionale, dopo il fermo di tutto il settore cinematografico dovuto alla pandemia. È un ulteriore tassello che arricchisce un significativo progetto portato avanti dalla Pescarabruzzo nel corso del tempo, sul tema della produzione cinematografica in Abruzzo a sostegno dei giovani registi e filmmaker affinché possano scegliere di girare sul territorio, valorizzandolo e veicolandone la bellezza in Italia e all’estero».