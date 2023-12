Guide speciali per la mostra "Ciao Italia!": a spiegarla ai visitatori sono gli studenti dell'istituto comprensivo di Spoltore

Ci sono tanti modi per far sì che i ragazzi apprendano, uno è quello di renderli protagonisti o meglio, nel caso specifico vere e proprie guide. Si sono preparati gli studenti dell'istituto comprensivo di Spoltore e così saranno proprio loro le guide della mostra “Ciao Italia!” che ha aperto i battenti martedì 5 dicembre nello spazio sociale di via Di Marzio.

Una mostra dedicata all'immigrazione italiana in Francia che proprio i ragazzi raccontano ai visitatori.

“Ogni classe ha approfondito alcuni argomenti della mostra - spiega l'assessore all'istruzione Francesca Sborgia - I ragazzi poi si proporranno come guida in occasione di aperture straordinarie, nelle ore del pomeriggio, per consentire loro di conciliare questo impegno con quello delle lezioni”.

“Teniamo particolarmente a progetti con la scuola orientati alla formazione lavorativa specie quando sono orientati alla promozione culturale e turistica del nostro territorio – aggiunge il sindaco Chiara Trulli -: la città di Spoltore ha un potenziale da riscoprire e sviluppare, e come ripeto sempre deve diventare il salotto culturale dell'area metropolitana”.

Nel primo giorno dalle 16.30 alle 18 protagonisti gli studenti delle classi terze A e G; il 6 dicembre, allo stesso orario è il turno di quelli della seconda E. I ragazzi tornano protagonisti martedì 12 dicembre con gli alunni della terza E e la seconda B; il giorno successivo a fare da guide saranno invece quelli della terza B, la seconda F e la seconda C.

Sabato 16 gli studenti della terza E saranno invece impegnati nelle ore del mattino (dalle 10.30 alle 12). Ultimo giorno per loro quello del 21 dicembre quando dalle 16.30 torneranno i ragazzi della seconda E a illustrare i pannelli della mostra.

Esposizione che è comunque aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e fino alle 14 il mercoledì.