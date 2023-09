Completate le iscrizioni al premio Lector in terra Lecti, dedicato al padre di D'Alfonso

Si presenteranno in 57 ai nastri di partenza dell’edizione zero del premio “Lector in terra Lecti. Quintino Festival dei lettori. Alle falde della Majella, nel cuore del bacino minerario” promossp, insieme all’Officina dell’onorevole Luciano D’Alfonso, dall’associazione Woo, dalla Fondazione Europa prossima e dall’associazione Pietrara conviviale. Saranno comunque iscritti anche coloro che si presenteranno all’appuntamento culturale, dedicato al padre di D'Alfonso (Quintino Antonio), che si terrà sabato 16 settembre dalle ore 17 in poi nelle piazzette principali di Lettomanoppello.

Gli iscritti saranno chiamati a illustrare le opere prescelte da una giuria di esperti per le quattro categorie in cui sono stati suddivisi i partecipanti: “La montagna capovolta” di Francesca La Mantia (studenti delle scuole medie); “L’isola di Arturo” di Elsa Morante (studenti delle scuole superiori); “Il gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (studenti universitari); “Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” di Remo Rapino (adulti).

La prova si terrà, come detto, sabato 16 settembre nei luoghi più significativi del territorio di Lettomanoppello e consisterà in un'illustrazione del libro individuato dalla giuria, avendo a disposizione un massimo di cinque minuti, per raccontare e dare vita all’interpretazione del testo. La valutazione sarà effettuata da un collegio di esperti caratterizzati da professionalità e competenza, tenendo conto della qualità dell’illustrazione, dell’originalità e della capacità di emozionare e di comunicare idee e valori. Saranno elementi di valutazione ulteriore la descrizione della copertina e il commento sull’opera.

La premiazione avverrà al termine degli interventi. Verranno premiate le tre migliori illustrazioni che riusciranno a focalizzare il proprio pensiero nell’esposizione in pubblico dei libri scelti. In ognuna delle quattro categorie saranno individuati il primo, il secondo e il terzo classificato che riceveranno i premi, che consistono in 1.000 euro per i primi classificati, 600 euro per i secondi e 300 per i terzi.

“Sono soddisfatto del riscontro che ha avuto questa edizione sperimentale del premio - ha spiegato Luciano D’Alfonso - Con questa iniziativa attiviamo il trasferimento del merito del libro dall’autore al lettore. Intendiamo mettere al centro dell’attenzione la rielaborazione dell’opera che compie chi legge, mirando a suscitare nella comunità un dibattito che si sviluppi in tante agorà. È un network della cultura, una rete fatta di esseri umani che - senza l’interfaccia di uno schermo - discutono di libri e delle idee che essi veicolano. Ci saranno anche momenti di convivialità essenziale ed esibizioni musicali di straordinario valore”.