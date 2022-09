40 anni dall'omicidio del generale Dalla Chiesa, una locandina per ricordarlo

Sabato 3 settembre ricorrerà il 40° anniversario della morte del generale di corpo d’armata Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 3 settembre 1982, infatti, l’allora prefetto di Palermo rimase vittima di un agguato mafioso nel corso del quale persero la vita anche sua moglie Emanuela Setti Carraro e, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, l’agente di scorta Domenico Russo.

Per l’occasione, fra le iniziative promosse dal comando generale dell’Arma dei carabinieri per commemorare l’illustre ufficiale, vi è la realizzazione di una locandina celebrativa riportante l’effige e una celebre frase del generale: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”. Il manifesto verrà distribuito sul territorio di Pescara a istituti d’istruzione e attività commerciali.