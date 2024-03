A Lucilla Sergiacomo il Premio Flaiano Speciale per la cultura

Il 5 marzo nasceva Ennio Flaiano, un ricorrenza che l'associazione Flaiano ricorda sempre con rinnovato affetto e interesse.

«Quest'anno», si legge in una nota, «ci è sembrato giusto che per celebrare l'anniversario, fosse svelato il primo dei Premi Flaiano che verrà conferito nell'ambito della 51 edizione».

Il Premio Flaiano Speciale per la cultura va alla professoressa Lucilla Sergiacomo «per avere contribuito, in modo costante e continuativo allo studio e alla diffusione dell'opera di Ennio Flaiano, attraverso convegni, pubblicazioni di libri e articoli su quotidiani e riviste, e per avere collaborato fattivamente per molti anni con l'associazione culturale Ennio Flaiano e i Premi Internazionali Ennio Flaiano, lavorando alla realizzazione dei tanti eventi e manifestazioni che portano il nome di Ennio Flaiano". Questa la motivazione».

L'attività di studiosa della professoressa Sergiacomo, docente di Italiano e Lingue Classiche, è stata determinante per lo studio dell'opera di Flaiano, perché avviata in tempi quasi remoti e in cui Flaiano era ancora tutto da scoprire per la grande produzione in cui si distinse. La scommessa della professoressa Sergiacomo, insieme a quella di molti altri studiosi, è stata vinta perché ha consentito di portare alla luce la straordinaria opera di Flaiano che oggi è indiscutibilmente riconosciuto come uno dei più grandi intellettuali del novecento, fa sapere Carla Tiboni, presidente Premi internazionali Flaiano.