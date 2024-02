Canali WhatsApp, arriva IlPescara: ecco come iscriversi

Anche IlPescara segue l'evoluzione dell'informazione e dei social.

Non sarà sfuggito ai nostri lettori il nuovo servizio attivato di recente da Whatsapp: i "canali" che consentono una comunicazione unidirezionale in cui solo l'amministratore può inviare messaggi.

Moltissimi giornali, società, enti e creator hanno aperto il proprio canale attraverso il quale informare sulle proprie attività.

Tra i primi la Città di Roma, Geopop, l'Agenzia delle Entrate e diverse nostre testate come RomaToday, PalermoToday e CataniaToday. Da oggi anche IlPescara offre questo servizio gratuito: iscrivetevi al nostro canale per ricevere le principali notizie dal territorio direttamente sulla vostra app di messaggistica. Questo è il link del canale per iscriversi: https://whatsapp.com/channel/ 0029VaGchr3KgsNoVJKxMb0l