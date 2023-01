Leggiti forte: di nuovo protagonista il progetto che mira a riavvicinare i giovani alla magia dei libri

Torna l'appuntamento con Leggiti Forte, il progetto che vuole sensibilizzare alla lettura finanziato dal Centro per il libro e la lettura grazie al bando “Ad alta voce” del 2020 e promosso dall'associazione Movimentazione.

La partecipazione è aperta a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti a Pescara e provincia e questa volta le lezioni, si concentreranno sulle tecniche di lettura ad alta voce a cura di Patrizia Volpe e degli esperti del Patto locale per la Lettura.

Trenta le ore di lezione previste, 15 in aula e 15 in workshop, che si svolgeranno nella libreria Primo Moroni in due periodi differenti e cioè il 25 e il 26 febbraio e l'11 e il 12 marzo. Ai partecipanti è richiesta a sottoscrizione di un patto d'impegno a partecipare attivamente al progetto con letture pubbliche. Si tratta dunque id una vera e propria festa della lettura ad alta voce che vuole animale la città con eventi organizzati in strade, piazze, biblioteche, ospedali, uffici pubblici e tutti i luoghi di aggregazione immaginabili.

La partecipazione al corso è gratuita, è possibile iscriversi fino al 24 febbraio prossimo. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 349/6216724 o scrivere all’indirizzo mail movimentazionieuropa@gmail.com.