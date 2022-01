La lady Chef Giovanna De Vincentis di Tocco da Casauria a “Casa Sanremo” come ambasciatrice dell’Abruzzo

Sarà la lady Chef Giovanna De Vincentis di Tocco da Casauria l'ambasciatrice dell'Abruzzo a “Casa Sanremo”.

La chef della provincia di Pescara sarà al Festival della Canzone Italiana che è in programma dall'1 al 5 febbraio.

Le lady chef saranno capitanate dalla responsabile nazionale del sodalizio, Alessandra Baruzzi.

Tutte le regioni d’Italia saranno rappresentate dalle donne della Federazione Italiana Cuochi nelle cucine del Palafiori. Unica designata per rappresentare l’Abruzzo, è stata la chef tocconala De Vincentis che sarà operativa dal 31 gennaio, giorno dell’inaugurazione della “Casa del Festival”, che quest’anno festeggia un compleanno importante: 15 anni di illustri ospiti, grandi progetti, nuovi format, e un grande fascino glamour; le lady chef si dedicheranno alla preparazione di 160 pasti a pranzo e cena, per tutti coloro che fanno parte dell’organizzazione e che partecipano alla kermesse canora più importante dell’anno.

«Sono molto fiera di essere stata scelta dall’ associazione come unica rappresentante per l’Abruzzo», dice Giovanna De Vincentis, «questa esperienza al Festival di Sanremo è il risultato dei sacrifici, della passione e della competenza che metto nello svolgere il mio lavoro; non solo mi riempie di orgoglio ma mi mette di fronte alla grande responsabilità di portare lustro alla mia categoria e alla mia regione, in un evento di risonanza sovranazionale».

La De Vincentis, di Tocco Da Casauria, ha maturato una lunga esperienza lavorativa come chef e pastry chef in una grande cucina stellata, è anche consulente per ristoranti inseriti nelle guide e di recente Vincitrice del concorso nazionale “Extracuoca - il talento delle donne per l’Olio Extravergine di Oliva”, nonché architetto. Da sempre attiva all’interno della Federazione Italiana Cuochi, dal 2019 prende le redini del compartimento Lady Chef per la provincia di Pescara, ed è membro del consiglio direttivo dell’associazione Cuochi Pescara. Le migliori lady chef della cucina italiana al servizio del Festival di Sanremo per far gustare una gastronomia di alto livello a cantanti, giornalisti, critici, musicisti, vip ed addetti ai lavori.