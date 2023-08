Ferragosto di cultura in città: apertura straordinaria per i musei civici e la casa natale di Gabriele d'Annunzio

“Apertura straordinaria a Ferragosto per i musei civici e per Casa Natale d’Annunzio a Pescara, un servizio voluto e offerto dal Comune di Pescara alle centinaia di turisti che in queste ore hanno scelto il capoluogo adriatico per le proprie vacanze estive e che avranno l’opportunità di visitare i nostri luoghi della cultura, scoprendo i grandi tesori che essi custodiscono, dai cimeli del Vate alle straordinarie opere della famiglia Cascella”. Ad annunciare l'iniziativa è l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota.

“L’estate 2023 sta registrando un afflusso eccezionale di turisti e visitatori, un flusso che non arriva solo dal nord Italia, Veneto, Lombardia e Piemonte, ma anche dalla Puglia e tantissimi sono gli stranieri provenienti da Austria, Germania, Francia, una presenza che sta vivacizzando l’economia cittadina e che – riferisce Carota -, stando ai dati dell'ufficio del turismo regionale e delle Associazioni di categoria resta confermato anche per il Ferragosto”.

“Proprio per questa ragione abbiamo scelto di offrire un servizio in più a coloro che, oltre alla nostra spiaggia, vorranno approfittare di queste giornate per scoprire le nostre gemme culturali, favorendo e sollecitando l’apertura straordinaria dei nostri musei civici e del museo statale Casa Natale d’Annunzio, uno sforzo in termini anche di personale, ma che abbiamo deciso di garantire, con la collaborazione di tutte le unità operative perché siamo consapevoli dell’occasione imperdibile anche in termini di marketing territoriale”, ribadisce.

Il 14 e il 15 agosto quindi la cas di D'Annunzio sarà aperta dalle 9 alle 19.30, mentre il museo delle Genti sarà aperto dalle 10 alle 14 di lunedì 14 agosto e dalle 17.30 alle 21 di mercoledì 15 con ultimo ingresso alle 20.30 così come nel giorno di Ferragosto il museo civico Cascella.

“Siamo certi che tale opportunità – conclude Carota - sarà colta da molti visitatori e la conferma arriverà dai numeri”.