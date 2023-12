"Diario di viaggio itinerante in Abruzzo": una raccolta di poesie, pensieri e filastrocche ispirata dal Vate D'Annunzio

Si intitola "Diario di viaggio itinerante in Abruzzo" ed è la raccolta di poesie, pensieri e filastrocche in rima libera di Cristiano Vignali, presidente di Abruzzo Tourism, dedicata ad alcune città, borghi, località e luoghi visitati durante attività di ricerca e tour esperienziali, e ispirata dal "Vate", cioè lo scrittore pescarese Gabriele D'Annunzio. Il libro, edito dalla casa editrice Youcanprint, può essere acquistato direttamente dall'autore, su ordinazione nelle maggiori librerie nazionali oppure online, in vendita sui portali dei maggiori distributori librari italiani.

A tale proposito, commenta Vignali, "durante i miei giri per l'Abruzzo nel 2018/2019 in cui ho realizzato le interviste per il libro "Gli antichi mestieri d'Abruzzo", una notte ho sognato di trovarmi in una grotta a pranzo con Aligi e Mila di Codra, personaggi del dramma dannunziano "La Figlia di Jorio", in cui il Vate d'Italia, il poeta soldato Gabriele D'Annunzio, mostra una delle anime più ancestrali e selvagge dell'Abruzzo. In quel periodo avevo iniziato anche a scrivere un diario con poesie libere, filastrocche a rime e pensieri su alcuni paesi d'Abruzzo che visitavo nei miei giri".

Proprio in quel momento, svela Vignali, "ho cominciato a sentire con sogni, luoghi visitati e fatti avvenuti lo spirito di D'Annunzio vicino a me nelle mie ricerche e nel mio viaggio alla scoperta di quello che rimane nel XXI secolo dell'Abruzzo più vero e selvaggio che fu proprio il poeta nato a Pescara, all'epoca centro marinaro della provincia di Chieti, uno dei primi a documentare e a fare conoscere al panorama internazionale (quando la digitalizzazione era una cosa ancora lontana, futuristica e fantasiosa...), la nostra bella regione, l'Abruzzo, attualmente una delle cinque dove si vive meglio in Europa e dove ci sono posti rimasti come una volta, almeno secondo la stampa americana".

E così "ho portato avanti per circa due anni - aggiunge Vignali - questo lavoro di ricerca che stavo completando, risparmiando fondi per la pubblicazione, proprio prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, ispirato dal sommo poeta D'Annunzio, come Dante da Virgilio; ma, poi nel 2020-2021, troppa acqua è passata sotto i ponti e la storia, la vita, troppe cose ha mutato, spazzando via tutti i progetti che mi ero posto. Così, per non far andare persa anche questa mia raccolta, consapevole che spesso le cose più semplici sono quelle che riescono meglio, ho deciso di pubblicare le circa 60 frasi che avevo già scritto nel diario, dividendole in parte con ordine cronologico di mia visita, in parte in base alle aree geografiche visitate, comunque sia come mi ha guidato il cuore".