Musei aperti a Pasqua e Pasquetta: sei quelli pronti ad accogliere i visitatori

Saranno aperti i musei della città sia a Pasqua che a Pasquetta. Lo fa sapere l'assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota. Da quello dell'Ottocento alla Casa natale di Gabriele d'Annunzio saranno sei le strutture pronte ad accogliere i visitatori.

“Tradizionalmente Pasqua è la festa della classica gita fuori porta e l’esperienza ci dice che nelle prossime quarantotto ore il capoluogo adriatico si animerà di presenze: famiglie che tornano per riunirsi con i propri cari, gruppi di giovani che dalle aree interne si riversano sulla costa per trascorrere la giornata in spiaggia, sperando nell’assenza di pioggia, strutture ricettive e ristorative già pronte con le prenotazioni che lasciano presumere un buon afflusso di utenti – dichiara Carota -. Ovviamente anche l’amministrazione comunale non si vuole far trovare impreparata e ha messo in cantiere la propria accoglienza concordando l’apertura straordinaria della maggior parte dei musei cittadini che hanno aderito alla proposta e che garantiranno la disponibilità in servizio del proprio personale con fasce di attività orarie”.

Un'adesione che conferma, aggiunge l'assessore comunale, “la validità del progetto MuPe, ovvero la rete museale di Pescara che ci ha permesso di collegare tra loro le strutture, creando un coordinamento e una finestra di dialogo, e assicurando al visitatore un vero e proprio percorso che lo porta da una struttura all’altra senza soluzione di continuità permettendogli di scoprire delle vere gemme preziose dal valore unico. Il ringraziamento dell’amministrazione va ovviamente agli uffici che hanno predisposto tale organizzazione e soprattutto al personale che, nonostante i giorni di festa, assicureranno la propria presenza”.

I musei aperti a Pasqua e Pasquetta: dettagli su costi e orari