Anellini alla pecorara: un piatto vegetariano che soddisfa tutti i palati

Un tipo di pasta che accontenta pure i vegetariani. Parliamo degli anellini alla pecorara, un primo piatto abruzzese conosciuto e apprezzato in tutta la regione e tipico della zona di Elice.

Per poterli fare servono, appunto, gli anellini si trovano facilmente in commercio ma è anche possibile impastarli a casa.

Per il condimento serviranno invece diverse verdure, in particolar modo melanzane, peperone rosso e zucchine. Il tutto va poi completato da ricotta e formaggio di pecora. Vediamo insieme come preparare la gustosa ricetta degli anelli alla pecorara.

Ingredienti

100 grammi di farina

100 grammi di semola

2 uova

80 grammi di melanzane

80 di peperone rosso

80 di zucchina

olio evo

200 grammi di ricotta di pecora

pecorino grattugiato

400 millilitri di passata o 3 pomodori maturi da sugo

mezza cipolla

sedano

carota

sale

Procedimento

Per fare la pasta è necessario impastare farina, semola e le uova fino a formare una palla liscia, da far riposare per qualche minuto e poi dividere in piccole parti. Andranno formati dei cordoncini da arrotolare e unire a forma di anello. È necessario sigillarli per evitare che si rompano in cottura.

Per il sugo bisogna prima far imbiondire la cipolla con l’olio. Poi andranno uniti gli altri ortaggi tagliati a cubetti e lasciati soffriggere a fuoco lento per qualche minuto. Infine aggiungere anche il sale.

In un’altra padella preparare il sugo con un soffritto di carota e cipolla tritata a cui aggiungere la passata o i pomodori maturi. Far cuocere con un po’ d’acqua.

Cuocere la pasta che, quasi al termine, andrà condita con gli ortaggi e il sugo, e solo alla fine va messa la ricotta. Lasciar insaporire e completare il tutto con una bella spolverata di pecorino.